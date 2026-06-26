İstanbul Valiliği, kentte ikili eğitim oranının yüzde 19'a düşürüldüğünü duyurdu Açıklaması

İstanbul Valiliği, gerçekleştirdikleri yatırımlarla kentteki ikili eğitim oranının son 3 yılda yüzde 26'dan yüzde 19'a düşürüldüğünü bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitim yatırımlarıyla İstanbul'un okul kapasitesinin artırıldığı, öğrencilerin daha güvenli, donanımlı ve nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturulduğu belirtildi.

Son bir yılda İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından kentte 93 okulun hizmete açıldığı bildirilen açıklamada, "2006-2026 yılları arasında İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) çalışmaları kapsamında, 391 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 816 okulun güçlendirmesi tamamlandı. Çalışmaları devam eden 62 okulun yeniden yapımı, 7 okulun ise güçlendirme süreci sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde İstanbul'umuzda ikili eğitim oranını, 2023 yılından 2026 yılına son 3 yılda, yüzde 26'dan yüzde 19'a düşürdük. Bugün 2 bin 460 okulumuz tekli eğitim, 608 okulumuz ise ikili eğitim sistemiyle faaliyet gösteriyor. İstanbul Valiliği olarak hedefimiz, tekli eğitimle her öğrencimizin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması. Güçlü eğitim altyapısı, güçlü İstanbul, güçlü Türkiye demek."