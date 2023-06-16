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İstanbul'da iki grup kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

İstanbul'da iki grup kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de, iki grup kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerini de tekmeleyen kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da iki grup kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

-Birbirlerini tekmeleyen kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iki grup kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerini de tekmeleyen kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden inen anne ve kız ile 4 tane kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı diğer kadınların saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme ile birbirlerine saldırdı. Bir süre sonra ayrılan kadınlar birbirinden şikayetçi olmazken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece İstanbul kavga Güncel Haberler

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