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İstanbul'da huzur uygulamasında 445 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce dün kent genelinde iki aşamalı düzenlenen Huzur İstanbul Uygulaması'nda 445 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada 282 bin 43 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağı yakalandı.

İstanbul'da dün yapılan huzur uygulaması kapsamında toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, dün kent genelinde iki aşamalı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.30-22.30 arasında 189 noktada bin 171 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30-00.30 arasında bin 79 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulamada 282 bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 877 gram uyuşturucu, 605 adet uyuşturucu hap ile bunun ticaretinden elde edildiği tespit edilen 1290 lira ve 10 dolar bulundu.

Toplam 372 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu 8 kişi hakkında işlem yapılırken 34 kişiye de idari işlem gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde ise 38 bin 892 araç ve bin 742 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 835 araç ve motosiklet ile 26 sürücüye işlem yapıldı.

Toplam 3 milyon 30 bin 110 lira para cezası kesilen uygulamada, 10 araç ile 2 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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