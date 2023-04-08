İstanbul'da 'huzur uygulaması' yapıldı

İstanbul'da polis ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin gerçekleştirildiği kontrol noktalarında durdurulan araçlar, polislerce arandı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de botla denizde uygulama yaptı.