İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekipleri Denetimlerde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis ekipleri, birçok ilçede asayişi sağlamak ve suçları önlemek için denetimlerde bulundu. Huzur uygulamasına ilçe emniyet müdürlükleri ve özel harekat ekipleri katıldı.

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere helikopter ve polis botu destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu

Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can'dan İngilizce paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.