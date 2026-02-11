Haberler

"Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulamasında, aralarında suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu toplam 1109 kişi gözaltına alındı. Polis, çeşitli denetimlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 213 noktada 1277 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1180 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 374 bin 952 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 91 fişek, 872,57 gram uyuşturucu, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 630 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 596 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 iş yerine ve 39 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 47 bin 135 araç ve 2 bin 466 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi

Mustafa Sarıgül'den bir ilimiz için Meclis'te yeni isim teklifi
Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti