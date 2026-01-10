Haberler

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

