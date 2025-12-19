Haberler

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde cep telefonunu çalan hırsız yakalandı: 39 suç kaydı var

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde cep telefonu ve çanta çalan S.E. (28) yakalandı. 39 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde yaşanan cep telefonu ve çanta hırsızlıklarının ardından şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerin incelemelerinde alışveriş yaptıkları sırada mağdurların cep telefonlarının çalındığı görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde mağdurun arkasında bir süre bekleyen şüphelinin, bir anlık boşluktan faydalanarak montun cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü.

39 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli S.E., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan S.E.'nin 39 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi. S.E.'nin 7 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında 6 cep telefonunun yanı sıra içinde para ziynet eşyalarının bulunduğu çantaları çaldığı belirtildi. Hakkında 8 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

