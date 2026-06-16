Haberler

Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde polis ekipleri helikopter destekli eş zamanlı 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Taksim'de sürücü ve yolculara GBT sorgulaması yapıldı.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı

Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devinden Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu

Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu
Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Bungalov tatili kabusa döndü! Küçük çocuğun durumu ağır
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi