İstanbul'da Hazreti Hüseyin "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1386. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile İstanbul'da anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Vekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, CEM Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti İstanbul başkonsolosları, çok sayıda siyasetçi ile vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Gül, Kerbela hadisesinden bu yana millet ve devlet olarak her zaman net bir duruşa sahip olduklarını söyledi.

Anadolu coğrafyasının her karışında Hasan, Hüseyin, Ali isminin görüldüğünü ama Yezid isminin görülmediğini dile getiren Gül, "Türkiye olarak duruşumuz her zaman net. Hakkın yanında, doğruların yanında olup zalimin karşısında olduk. Farklılıkları bir zenginlik olarak gördük. Kimi zaman ismimiz Selçuklu oldu. Kimi zaman ismimiz Osmanlı oldu. Kimi zaman ismimiz Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ama dünyanın neresinde bir haksızlık varsa, dünyanın neresinde bir zulüm varsa mezhebine bakmadan, ırkına bakmadan, diline, dinine bakmadan her zaman zalimin karşısında olduk." diye konuştu.

Vali Gül, "Kimi zaman İspanya'da zulüm altında olan Yahudilere el uzattık, kimi zaman Bosna'da katledilen Müslümanlara el uzattık. Kimi zaman yan komşumuzda bir sıkıntısı olan insanlara kucağımıza açtık. Kimi zaman Karabağ'da zulüm altında olan kardeşlerimize el uzattık ama kriterimiz hakkın yanında hakikatin yanında ve zulmün karşısında olmak." diye konuştu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da bugünün şehadet, yas, haksızlığa ve zulme karşı direnenlerin günü olduğunu belirtti.

Mücadele edildiğinde canın ve malın bile önemi olmadığını Hazreti Hüseyin'den öğrendiklerini ifade eden Aslan, "Zaten dünya dediğimiz alem gelip geçici. Tek gerçeklik bu hayatta haysiyetle, onurumuzla bir karıncayı bile incitmeden yaşayabilmektir. İşte bu yüzden insanlığı daha iyiye daha güzele taşıyan değerleri her fırsatta hatırlamamız tüm dünyaya da hatırlatmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ise Hazreti Hüseyin'in yolunda olduklarını, zalimin zulmüne boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Özgündüz, ülkede huzur ve barış olmasını istediklerini söyleyerek, "İslam aleminin genelinde huzur ve barış olsun. Filistin'de akan kanlar elbet ki bizim canlarımızdır. Onların kanını akıtan soykırımcı, katil, emperyalizm ve siyonizmi lanetliyoruz." diye konuştu.

İran'a yapılan saldırıları, Karabağ'da, Keşmir'de, Arakan'da yapılan soykırımları da lanetlediklerini dile getiren Özgündüz, emperyal güçlerin karşısına tek başına bir ülkenin değil, tüm Müslüman aleminin hep birlikte karşı durması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım da, İslam tarihinin en hüzünlü, en sarsıcı ve aynı zamanda en ibretlik hadiselerinden birini anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Hazreti Hüseyin sadece bir imam, bir peygamber torunu değildir. O kıyamete kadar sürecek bir duruşun, bir adalet mücadelesinin sembolüdür. Hazreti Hüseyin'i anmak, sadece onu sevmek değil, onun uğruna can verdiği değerleri yaşatmaktır. Bugün burada bizlere düşen Kerbela'dan ders çıkarmak, mazlumun yanında durmak, adaletin savunucusu olmak, vicdanları diri tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Törenden notlar

Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren tören alanını doldururken, gösteri merkezi civarında bulunan yollar trafiğe kapatıldı.

Alan girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları üst aramasının ardından tören yerine aldı.

Yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı.

Anma töreninin yapıldığı alanın çevresindeki ev ve iş yerlerine siyah bayraklar ve Kerbela faciasını tasvir eden resimler asıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu'nca sahnelenen Kerbela olayının anlatıldığı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Programın sona ermesinin ardından çok sayıda kişi Aşure Günü'nün anlamına binaen Kızılay yararına düzenlenen "Kan Ver, Hayat Kurtar" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.