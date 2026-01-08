Haberler

İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da meydana gelen elverişsiz hava koşulları nedeniyle birçok vapur seferi ve teleferik hattında seferler yapılamıyor. İptal edilen seferlere dair detaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Sedef Adası-Büyükada, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Çengelköy, Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Beşiktaş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
