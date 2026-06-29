İstanbul bu hafta birçok etkinlikte sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul hafta boyunca sergiden tiyatroya, konserden operaya geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Grammy ödüllü Pakistan asıllı Amerikalı müzisyen Arooj Aftab, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nde sahnede olacak. Sanatçı, 3 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Caz, minimalizm, Güney Asya müzik gelenekleri ve avangart popu harmanlayan sanatçı, festivalde sevilen eserlerini seslendirecek.

"Sevgili Arsız Ölüm Dirmit" 1 Temmuz'da Moda Sahnesi'nde izlenebilecek.

Japon metal grubu Babymetal, Neo Events organizasyonuyla 1 Temmuz'da Lifepark'ta konser verecek. J-pop ile heavy metali bir araya getiren grup, yüksek enerjili sahne performansı ve koreografileriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Gipsy Kings by Andre Reyes, "Viva El Arte" turnesi kapsamında 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Flamenko ve Latin müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek grup, "Bamboleo", "Volare", "Un Amor" ve "Djobi Djoba" gibi sevilen parçalarını yorumlayacak.

ABD'li metal grubu Trivium, yarın Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Melodik ve extreme metali bir araya getiren grup, sevilen parçalarını seslendirecek. Gecenin açılışında Norveçli Chontaraz ile İtalyan melodik death metal grubu Lunarsea performans sergileyecek.

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Moby, Zorlu PSM'nin "PSM Loves Summer" konser serisi kapsamında bugün Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Alternatif rock grubu Garbage, sekizinci stüdyo albümü "Let All That We Imagine Be The Light" turnesi kapsamında 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Emre Altuğ bugün, Marcus Miller yarın, Thee Sacred Souls 1 Temmuz'da, Robert Plant & Saving Grace 2 Temmuz'da ve Gipsy Kings by Andre Reyes 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Sergiler

Sakıp Sabancı Müzesi'nde " Yoko Ono : İçses ve İçyapı" sergisi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanatçının 1950'lerin sonlarından bugüne uzanan yaklaşık 70 yıllık üretiminden 67 eseri bir araya getiren sergide, performans, film, enstalasyon, kavramsal ve katılımcı çalışmalar yer alıyor.

İstanbul Modern'de "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası", "Panorama: Hayaller ve Yerler", "Yüzen Adalar" ve "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergileri ziyaret edilebiliyor.

Ressam Cemal Toy'un "Su, Kağıt, Boya" başlıklı sergisi, Karaköy Fransız Geçidi'nde yer alan Black Light Gallery'de 25 Temmuz'a kadar açık olacak.

Meksikalı ressam Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" (The Bop of Painting) adlı resim sergisi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen "Estetik Hafıza: Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" sergisi, 17 Temmuz'a kadar görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, Metrohan'da 30 Ağustos'a kadar açık olacak.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, 31 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde devam edecek.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi kapsamında "Akışa Bırakmak: Yetişkinler için Atölyeler", 31 Temmuz'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Program, Halil Paşa'nın görsel dünyasından hareketle yetişkinleri dans, yazı, kolaj, görsel okuryazarlık ve el yapımı defter üretimi gibi farklı disiplinler üzerinden yaratıcı bir keşif sürecine davet ediyor.

Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya'nın "Yol" adlı multidisipliner sergisi, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 10 Temmuz'a kadar izlenebilecek.