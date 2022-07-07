İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan dorsesi üst geçide takılı kaldı Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu. Ümraniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesinin yaya üst geçidine çarpması trafikte yoğunluğa neden oldu. Alınan bilgiye göre, U.K. idaresindeki 34 FKA 917 plakalı hafriyat kamyonunun, Şile yolunda Üsküdar istikametine seyir halindeyken Necip Fazıl Mahallesi mevkisinde açılan dorsesi yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse geçide takılarak kamyondan ayrıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Üst geçide takılı kalan dorsenin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı. AA / Tansel Parlak - Güncel Ümraniye Üsküdar Şile Güncel Haberler

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