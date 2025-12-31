İstanbul Valisi Gül: Devam Eden Kar Yağışı Eğitim-Öğretimi Olumsuz Etkileyecek Düzeyde Değil

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, kentte bazı bölgelerde görülen hafif kar yağışının eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını belirterek, okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum." ifadesini kullandı.