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İstanbul'da gökyüzü kara bulutla kaplandı / Dron görüntüsüyle

İstanbul'da gökyüzü kara bulutla kaplandı / Dron görüntüsüyle
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Emre KURT/İSTANBUL, İstanbul'da etkili olan yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Emre KURT/İSTANBUL, İstanbul'da etkili olan yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bulutlar dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gökyüzündeki kara bulutlar ve sonrasında başlayan yağış dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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