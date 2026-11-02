İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, Küçükçekmece'de sokak sulara gömüldü

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, Küçükçekmece'de sokak sulara gömüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak kentin birçok bölgesinde etkili oldu; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömülürken İstanbullular yürümekte zorlandı, sürücüler trafikte yavaş ilerledi.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı.
Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü.
Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.