Haberler

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir adreste düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ve sınır illerine götürülecekleri bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresten 2'şerli gruplar halinde çıkan yabancı uyruklu kişilerin yakındaki bir araca bindiklerini belirledi.

Araca ve adrese operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli ile 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltındaki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı

Akılalmaz görüntü! Gece açık diye kafede resmen terör estirdiler
Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı

11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay

Yardım etmek isterken can veren genç adamla ilgili kahreden detay
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Füze ve İHA'larla hedef aldılar
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı