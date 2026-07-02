İstanbul'da göçmenlere yönelik gasp operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL'da sanal medya üzerinden 'Avrupa'ya götürme' vaadiyle ilan verip kandırdıkları göçmenleri TIR parklarında gasbeden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya platformları üzerinden göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollarla girişine, ülkede kalmasına ve Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçirilmesine yönelik ilanlar verildiği belirlendi. Suriye uyruklu oldukları ve kod isim kullandıkları belirlenen A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli kişilerin kendileriyle irtibata geçen kişileri Suriye uyruklu A.H. isimli şüpheliye yönlendirdikleri tespit edildi. A.H.'nin ise yasadışı göçmenleri otoyol üzerinde bulunan TIR park alanlarına getirdiği, devamında göçmenlerin üzerlerinde bulunan değerli eşyaları yağmaladıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik saat 06.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı