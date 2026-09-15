İstanbul'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar uçuruldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden kalkan vapur, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ile Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini selamladı.

Daha sonra Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yaptıkları bu etkinlikte "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajını vermek istediklerini söyledi.

Uçurtmaların özgürlüğün bir sembolü, simgesi olduğunu ifade eden Yentür, "Bugün Gazze'deki çocuklarımızın bu hüzünlü hali gerçekten insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Biz bir farkındalık olsun, çocuklarımız duyarlı olsun istiyoruz. Onların gücü ve kuvvetiyle, duasıyla, sevgiye, vicdana, adalete, merhamete dayalı yeni bir dünya kurulsun istiyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Bütün çocukların en insani ve en doğal hakkıdır bu." diye konuştu.

Yentür, Gazzeli çocukların insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye'de Filistinli çocukları, Gazzeli çocukları bağrımıza bastık. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesiyle, her türlü fırsat ve imkan eşitliğini tanımak adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Gazze'deki acıların son bulmasını temenni eden Yentür, "Bugün Gazzeli çocuklarımızla, Filistinli evlatlarımızla ve Türkiyeli çocuklarla beraber Boğaz'da sevgimizi, duamızı dalgalara verip Filistin'e, Gazze'ye gönderiyoruz. İnşallah bu acılar bir an önce son bulur. Çocukların gülüşüyle yepyeni, güzel bir dünya kurulur. Bu mümkün. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık, Filistinli aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA