İstanbul'da Gazze ile Dayanışma Programı Düzenlendi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca (STK) "Gazze ile Dayanışma Programı" gerçekleştirildi.

İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Küçükçekmece Temsilciliği'nin organizesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Küçükçekmece'deki Sefaköy Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İHH Küçükçekmece Temsilciliği Teşkilat Başkanı Uğur Kuru, burada yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yıllardır süren ve sistematik şekilde yürütülen askeri saldırıların, yalnızca bir çatışmanın parçası değil açıkça sivil halkı hedef alan, uluslararası hukuku ve temel insan haklarını ihlal eden bir soykırım niteliğinde olduğunu söyledi.

Elektrik, su, ilaç ve temel yaşam malzemelerine erişimin engellenmesinin Gazze'de yaşamı sürdürülemez hale getirdiğini vurgulayan Kuru, "Bu durum 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne, Cenevre Sözleşmeleri'ne, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne açık bir aykırılıktır ve taraf devletlerin bu suçları önleme ve cezalandırma yükümlülüğü vardır." dedi.

Kuru, saldırıların yalnızca fiziksel yıkımı değil Filistin halkının tarihsel, kültürel ve sosyal hafızasını da hedef aldığını belirterek, Gazze'de yaşananların, yalnızca bir savaş değil bir halkın var olma hakkına, kolektif kimliğine ve geleceğine yönelik topyekün bir yok etme girişimi olduğunu kaydetti.

"Uluslararası toplum ve özellikle Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avrupa Birliği, bu insanlık suçlarına karşı derhal etkili adımlar atmalı, faillerin yargılanması için süreci başlatmalıdır." diyen Kuru, şöyle devam etti:

"Müslüman devletler, diplomatik, siyasi ve hukuki tüm imkanlarını kullanarak Gazze'deki sivil katliamın durdurulması için daha güçlü bir tavır almalıdır. Medya kuruluşları, haberlerinde bu trajediyi örtbas etmeyen, tarafsız değil hakikatten yana yayın politikası izlemelidir. Dünya halkları ve vicdan sahibi herkes bu soykırıma karşı sesini yükseltmeli, dayanışma içinde olmalıdır. İnsanlık onurunu ve yaşam hakkını savunanlar olarak Gazze'de yaşananlara karşı susmayacağız."

Programda, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ile İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Bayram Erdem de birer konuşma yaptı.

Program kapsamında, Gazzeli yetim ve öksüz çocuklar için hayır çarşısı kuruldu ve kan bağışında bulunuldu.