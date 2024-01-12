İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 65'i yabancı uyruklu 73 şüpheli gözaltında

Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen "Sibergöz-13" operasyonunda gözaltına alınan 65'i yabancı uyruklu 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Forex yatırım dolandırıcılığı yapıldığı belirlenen Sarıyer Maslak'taki bir iş yerine operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Araştırmalarda, iş yerinin alt katında ofis görünümlü bir yere çok fazla yabancı kişinin girip çıktığı, şahısların içeriye kontrol edilerek alındığı, burada uluslararası bazı dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı kişilerin vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptıklarının anlaşılması üzerine harekete geçildiği aktarılan açıklamada, 10 Ocak'ta söz konusu iş yerinde hareketliliğin arttığının görülmesi üzerine operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, odalarda kartlı güvenlik sisteminin bulunduğunu ve birçok noktada güvenlik kamerası tertibatının olduğunu tespit eden ekiplerce 65'i yabancı uyruklu 73 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonda, 103 bilgisayar ve bağlı çok sayıda monitör, 200 telefon, 3 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 178 bin 535 lira, 49 bin 64 dolar, 920 avro, 705 Gürcistan larisi, 60 Hırvat kunası, 1000 Ermenistan dramı, çok sayıda dijital ve yazılı doküman ile İngilizce hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konulduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen "Sibergöz-13" operasyonunda 73 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.