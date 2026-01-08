İstanbul'da fırtına etkili oluyor; Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok deniz seferi iptal edildi. Beşiktaş-Kadıköy seferleri başta olmak üzere çeşitli hatlar çalışmıyor.
- İstanbul'da fırtına nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi.
- Şehir Hatları'nın Sedef Adası-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı ve diğer bazı hatlardaki seferleri iptal edildi.
- Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLİYOR
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.
İptal edilen seferler;
Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri
06: 45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri
7: 15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri
Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri
09: 25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri
09: 00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri