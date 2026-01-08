Haberler

İstanbul'da fırtına etkili oluyor; Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu

İstanbul'da fırtına etkili oluyor; Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok deniz seferi iptal edildi. Beşiktaş-Kadıköy seferleri başta olmak üzere çeşitli hatlar çalışmıyor.

  • İstanbul'da fırtına nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi.
  • Şehir Hatları'nın Sedef Adası-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı ve diğer bazı hatlardaki seferleri iptal edildi.
  • Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLİYOR

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.

İptal edilen seferler;

Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri

06: 45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

7: 15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri

09: 25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri

09: 00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

