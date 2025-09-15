Haberler

İstanbul'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Beşiktaş'ta Peygamber Sevdalıları Derneği ve Özgür Kudüs Platformu'nın düzenlediği yürüyüşte, katılımcılar İsrail'in zulmünü protesto etti ve Filistin'e destek çağrısında bulundu.

İstanbul Beşiktaş'ta, Peygamber Sevdalıları Derneği ve Özgür Kudüs Platformu üyelerince Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak "Ülkemde Siyonist istemiyorum ve "Türkiye'den defolun soykırımcı ve haydut çeteler" sloganları attı.

Katılımcılar daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Peygamber Sevdalıları Derneği üyesi Ali Ortaç, Filistin'deki insani duruma dikkati çekerek, "Bugün dünyanın birçok yerinde kalbinde vicdan taşıyan insanlar meydanlara çıkarak İsrail'in zulmünü tüm dünyaya duyurdu. Gazze'deki kardeşlerimiz kanlarının son damlasına kadar direnişi sürdürecekler." dedi.

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) üyesi Mele Nizam Yaçin ise zulmün karşılıksız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah zalimlerin yaptıklarından gafil değildir. O, intikam sahibidir ve hesabını mutlaka soracaktır. Rabb'imizin vaadi haktır, er ya da geç yerine gelecektir. 'Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.' buyuruluyor. Bugün bizler de samimiyetle bu davanın yanında olursak, hiçbir güç bizi mağlup edemez."

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
500
