İstanbul'da FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. Zanlıların evlerinde arama yapıldığı ve bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Cumhuriyet İstanbul Güncel Haberler

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