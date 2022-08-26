İstanbul'da FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.
Soruşturmalar kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheli hakkında çalışma yapıldı.
Zanlıların evlerinde arama yapıldığı ve bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Melike Gallenkuş - Güncel