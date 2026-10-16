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İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 3 milyon 170 bin lira tutarında döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında firari şüphelilerin yakalanmamaları ve gizlilik içinde yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla örgüt tarafından "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evleri temin edilerek maddi destek sağlandığı belirlendi.

Ekipler, örgütün güncel yapılanmasındaki 3 zanlı tarafından organize edilen gaybubet evlerinin kira, aidat, yiyecek ve giyim gibi masraflarının karşılanmasında, şüphelilerin İstanbul'a gelişlerinde, gaybubet evine yerleştirilmelerinde ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaları sürecinde rol aldığını tespit etti.

Çalışmaların devamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 zanlının Üsküdar'daki gaybubet evine yerleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 3 milyon 170 bin lira tutarında döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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