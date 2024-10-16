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İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

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İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

İstanbul'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu ve vapur seferleri hava muhalefetine takıldı.

İşte iptal edilen seferler;

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz- Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz- Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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Yorumlar (8)

Emre null:

oynanan oyunun farkındayız 2028 de de sayin cumhurbaşkanımızın yanindayiz

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ali ihsan çakır:

Atalarımız ne demiş? Sisi, isi, pisi yanına alma; dişi, çişi, fişi hafife alma; eşi, beşi, peşi bırakma; suşi, buji, jakuziyi dikkate alma..

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yanıtYanıtla
dehide:

Eğitimi engellemeye çalışıyorlar ulaşımı iptal ederek. Başaramayacaksınız çocuklar eğitilecek ve İstanbul belediyesini değiştirecekler

1
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yanıtYanıtla
Hüseyin Kayar:

Olumsuz hava koşullarına bile siyasi yaklaşmak nasıl bir zekâ

20
1
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Bozkurtlar Diriliyor:

neye binecek bu insanlar Vefayami binecek...

4
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yanıtYanıtla
Ozgur Free:

bütün seferleri yazmak kimin aklına geldi

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yanıtYanıtla
isimsiz1234:

Kim sis attı istanbula

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