İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Necmettin Erbakan ve Filistin Davası Sempozyumu sona erdi

İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Necmettin Erbakan ve Filistin Davası Sempozyumu" oturumların ardından sona erdi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER), İslam Birliği Araştırmaları Merkezi (İSBAM) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde, "Necmettin Erbakan ve Filistin Davası Sempozyumu" düzenlendi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, oturumlarla devam etti.

"Geçmişten Günümüze Siyonizm" başlıklı ilk oturumda, "Hz. Musa'dan sonra Yahudilik ve Siyonizmin Tarihi", "Osmanlıdan Günümüze Yahudilik ve Siyonizm", "Dünya Görüşü, Necmettin Erbakan ve Siyonizm Farkındalığı", "Emperyalizm, Siyonizm ve İslam Dünyası", "Medya, Gazeteciler ve Irkçı Emperyalizm", "Erbakan Hoca Dış Politika Yaklaşımı Kimlik ve Liderlik" ve "Siyonizmin Gelecekteki Hedefleri" konuları ele alındı.

"Geçmişten Geleceğe İslam'ın Siyonizme Karşı Mücadelesi" başlıklı ikinci oturumda ise "İslami Hareketlerin Siyonizme Karşı Mücadelesi", "Filistin Direnişi ve Aksa Tufanı", "Güney-Doğu Asya'da Siyonizmle Mücadele", "Orta Doğu'da Siyonizmle Mücadele Ekseni", "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Siyonizm ile Mücadelesi" ile "Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya Vizyonu" konuları işlendi.

Sempozyum, oturumların ardından katılımcılar için düzenlenen iftar yemeğiyle sona erdi.