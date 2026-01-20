Haberler

İstanbul'da Dhkp/C'ye Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DHKP/C terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurt dışından gönderilen paraların finansmanının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DHKP/C terör örgütüne yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla bu paraların nakit olarak dolaşıma sokulduğu, cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarının finansal olarak desteklendiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı soruşturma dosyası üzerinden operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, sol silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çakışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla bu paraların nakit olarak dolaşıma sokulduğu, cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarının finansal olarak desteklendiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Aramalarda delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere de el konuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti