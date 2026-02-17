İstanbul'da merkezli 8 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da devre mülk tapu sahiplerinden 'tapularını yabancılara yüksek karla satacağız' vaadiyle reklam gideri adı altında para toplayarak dolandıran şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında devre mülk sahiplerini hedef alınarak dolandırıldıkları iddiasına yönelik inceleme başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahibi olan kişilere ait tapuların yabancılara yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğu, satışı yapılacağı öne sürülen taşınmazlar için 'reklam gideri' adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleştirilmediği tespit edildi. Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.