İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütüyle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 8 şüpheli ile DEAŞ örgütü yanlısı şüphelilerle irtibatlı olan, örgütle bağlantılı sosyal medya paylaşımlarında bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yapan 1 şüpheli ve örgüte para transferi yapan 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 6 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.