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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, yasa dışı dernek ve mescitlerde fitre, zekat ve infak adı altında para toplayarak örgüte yardım ettikleri belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yasa dışı dernek ve mescitlerde düzenledikleri ders ve sohbetlerde örgüte yardım eden kişilerden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, örgüt yanlısı faaliyet yürüten "taksici Muhammed (K)" kod adlı Orhan Küçük'ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaparak kendilerine ait yasa dışı dernek/mescitte ders sohbet düzenledikleri, müzahir kitleden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları tespit edildi.

Bahse konu örgüt mensuplarının dini konular üzerine radikal söylemlerde bulundukları, yasa dışı mescide taban kazandırmak amacıyla davet/tebliğ çalışması yürüttükleri anlaşılan çalışmalarda, devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu şeklinde söylemlerde bulundukları belirlendi.

Başsavcılığın 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul'da 2'si söz konusu mescitler olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici delici bıçak, 1 dron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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