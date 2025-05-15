İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında oturum izni olmayan 3 kişi de sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve birlikte hareket ettikleri anlaşılan 11 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon yapılan adreslerde kalan oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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