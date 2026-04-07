İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYON, İSTANBUL EMNİYETİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve ülkemiz açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.