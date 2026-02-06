Haberler

Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 51 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden 51 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

İSTANBUL'da çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden ve dijital ortamda depolayan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini satın alan ve dijital ortamda saklayan kişileri tespit etti. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait materyallerde suça konu içeriklerin bulunduğu belirlendi. İncelemeleri tamamlanan 51 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

