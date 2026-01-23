Haberler

İstanbul'da "Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası İl Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında İstanbul'da, çocukların suça sürüklenmesiyle ilgili sosyal risk haritası değerlendirildi.

İstanbul'da, "Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası İstanbul İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, İstanbul Valisi Davut Gül, protokol mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası'na ilişkin İstanbul'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan paylaşımda, toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu