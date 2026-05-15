İstanbul'da cinayeti intihar gibi göstermeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheliye yönelik operasyon

İstanbul'da 1 Aralık 2025'te işlenen cinayetin intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nüfuz ticareti" suçlarından yürütülen soruşturma doğrultusunda 20 Şubat'ta gözaltına alınan O.E'nin cep telefonunda bulunan video polisi harekete geçirdi.

Videoda yapılan incelemede 1 Aralık 2025'te Ümraniye'de gerçekleşen olaya ilişkin "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikatın, 4 milyon lira karşılığında "intihar" olarak devam ettirilmesi yönünde şüphelilerin aralarında video konferans görüşmesi yaptıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde oldukları tespit edildi.

Ekiplerce diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.