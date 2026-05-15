Haberler

İstanbul'da cinayeti intihar gibi göstermeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheliye yönelik operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de 1 Aralık 2025'te işlenen bir cinayetin, 4 milyon lira karşılığında intihar olarak gösterilmeye çalışıldığı iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli cezaevinde bulunurken, 4 zanlının yakalanması için operasyon sürüyor.

İstanbul'da 1 Aralık 2025'te işlenen cinayetin intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nüfuz ticareti" suçlarından yürütülen soruşturma doğrultusunda 20 Şubat'ta gözaltına alınan O.E'nin cep telefonunda bulunan video polisi harekete geçirdi.

Videoda yapılan incelemede 1 Aralık 2025'te Ümraniye'de gerçekleşen olaya ilişkin "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikatın, 4 milyon lira karşılığında "intihar" olarak devam ettirilmesi yönünde şüphelilerin aralarında video konferans görüşmesi yaptıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ünün farklı suçlardan cezaevinde oldukları tespit edildi.

Ekiplerce diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı! Tepkiler çığ gibi

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor