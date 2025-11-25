İstanbul'da Casusluk Soruşturması: 3 Kişi Gözaltında

İSTANBUL'da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında, kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 kişiden 3'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde casusluk faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personelin, kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik 25 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı; 1 şüphelinin yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.