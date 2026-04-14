İstanbul'da kargoyla gönderilen buzdolabına gizlenmiş 28 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il dışından gönderilen kargo paketinde yer alan buzdolabına gizlenmiş 28 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da, il dışından kargoyla gönderilen buzdolabı içerisine gizlenmiş 28 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uyuşturucu imalatı ile ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt'ta faaliyet gösteren kargo firmasına il dışından gönderilen kargo paketinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Paketi açarak arama yapan ekipler, buzdolabına gizlenmiş halde 23 şeffaf poşet içerisinde toplam 28 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
