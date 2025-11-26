İstanbul'da Bir Lisede 40 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

(İSTANBUL) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, bir lisede 40 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu, 35'inin taburcu edilirken 5'inin takibinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentteki bir lisede meydana gelen zehirlenme şüpheri üzerine toplam 40 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Güner'in verdiği bilgilere göre, 25 kişi ambulansla, 15 kişi ise ayakta hastanelere başvurdu. Başvuranlardan 35'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu takip edilen 5 kişinin tahlil ve gözlem süreçleri sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca başvuran hastalardan birinde yapılan tetkiklerde rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edildi. Bu kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.