İstanbul'da bir grup öğrenci toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti - Haberler

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İstanbul'da bir grup öğrenci toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti

AA - Berk Özkan - Güncel
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İstanbul'da bir grup öğrenci toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.

Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan ve çeşitli STK'lardan oluşan bir grup öğrenci, İBB yakınındaki Haşim İşcan Üstgeçidi üstünde toplanarak, "Ulaşım haktır satılamaz", "Yoksulluğa, geleceksizliğe baş kaldırıyoruz" ve "Ücretsiz ve nitelikli ulaşım haktır, satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Grup adına konuşan Ulaş Uslu, İBB'nin haftalardır ulaşıma zam getirmekle uğraştığını aktararak, "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat İBB yetkilileri tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı." dedi.

Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmediklerini belirten Ulaş, "Gün geçtikçe en temel haklarımızdan daha da yoksun bırakılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sloganlar atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

AA / Berk Özkan - Güncel

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