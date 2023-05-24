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İstanbul'da bir fırının deposundaki patlamada 2 kişi yaralandı

İstanbul'da bir fırının deposundaki patlamada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İstanbul Ataşehir'de, bir fırının bodrum katındaki deposunda meydana gelen patlamada 2 çalışan yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de, bir fırının bodrum katındaki deposunda meydana gelen patlamada 2 çalışan yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'ndeki fırının depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, fırın çalışanları Mahmut Can G. ve Hayrettin E. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri, fırında hasara neden olan patlamayla ilgili araştırma başlattı.

İncelemeler sonucu fırında herhangi bir doğal gaz kaçağına rastlanmadı.

Fırınları yakmak için kullanılan seyyar tüpün patlamaya neden olduğu iddia edildi.

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Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul Ataşehir İtfaiye Güncel Haberler

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