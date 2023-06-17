Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da Beklenen Yağmur Gece Saatlerinde Başladı

İstanbul'da Beklenen Yağmur Gece Saatlerinde Başladı

Güncel Haberler

İSTANBUL'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı.

İSTANBUL'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Gece boyunca devam eden yağmur sabaha karşı etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece boyunca devam eden gök gürültüsü ve şimşek, yerini yağmura bıraktı. Yağış zaman zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Taksim'de de etkili olan yağmura bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Kurt - Güncel

İstanbul Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title