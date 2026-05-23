İstanbul'da bazı yollarda bayram trafiği yoğunluğu

İstanbul'daki bazı ana arterler ve bağlantı yollarında Kurban Bayramı tatilinin de başlamasıyla trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kent dışına seyahat etmek isteyen İstanbullunun bayram tatili için yola çıkmasıyla bazı bölgelerde kara ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman görülen sağanağın da etkisiyle sürücüler araçlarıyla trafikte dikkatli seyretti.

D-100 kara yolunun Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye kesimleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli yönlerinde araçlar yer yer ağır seyretti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolları ile Pendik ve Tuzla çevresinde şehir dışına çıkan araçlar dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantılı kesimlerde yer alan bazı kavşaklarda kısa süreli araç yoğunluğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri, Basın Ekspres Yolu ve D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece ve Zincirlikuyu yönlerinde araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı'na giden yolların bazı noktalarında yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'e kadar çıktı.