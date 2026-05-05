İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

BAKIRKÖY'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 05-09.05.2026 tarihleri arasında Bakırköy'de gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu tarihlerde saat 07.00 ile 19.00 arasında kapanacak yollar: Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol.

ALTERNATİF YOLLAR

Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak, Yeni Havalimanı Caddesi.

