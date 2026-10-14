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İstanbul'da bazı üniversiteler olumsuz hava nedeniyle 15 Ekim'de eğitime ara verdi

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İstanbul'da bazı üniversiteler, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Marmara Üniversitesi Rektörü, 15 Ekim Perşembe günü ara verildiğini açıkladı; İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve Sağlık Bilimleri de aynı kararı duyurdu.

İstanbul'da bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.

Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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