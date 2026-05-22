İstanbul Valisi Gül, bayram öncesi otogardaki polis denetim noktasını ziyaret etti Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı süresince kentte emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlikten toplam 44 bine yakın personelin 7/24 görev yapacağını bildirdi.

Vali Gül, bayram öncesinde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturulan uygulama noktasında otobüslere yönelik yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Denetim öncesinde kentte alınan bayram tedbirlerine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Gül, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vatandaşların ağız tadıyla bayramı geçirmeleri için İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda bütün illerde olduğu gibi İstanbul'da da bir dizi tedbirler aldıklarını kaydeden Gül, "Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak. Güvenlik başta olmak üzere asayiş, trafik ve benzeri konularda hemşerilerimizin ihtiyacı olan alanlarda 7/24 mesai arkadaşlarımız sahada bulunacak. Bizler de 9 gün boyunca emniyet müdürümüzle, jandarma komutanımızla, Sahil Güvenlik komutanımızla, kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla, mesai arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacağız." diye konuştu.

Belirlenen alanların dışında kurban kesimine cezai işlem uygulanacak

Gül, kentteki kurban satış ve kesim yerlerinin belediyeler tarafından düzenlendiğini, başta İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumların denetimi, kontrolü neticesinde bu sürecin sağlıklı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kurban kesiminin belirlenen alanlarda yapılması için uyarıda bulunan Gül, "Hemşehrilerimizden istirhamımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen alanların dışında kurban kesilmemesi. Belirlenen alanların dışında kurban kesildiği takdirde cezai işlem anlamında mutlaka bir yaptırımın olacağını belirtmek istiyorum. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bayramı birlikte geçireceğiz. Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'na yakışır şekilde kurbanlarını kesmeleri, dağıtmaları, atıklarını bertaraf etmeleri çok çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Belirlenen yerlerin dışında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması" uyarısı

Vali Davut Gül, belirlenen yerler dışında piknik yapılmaması ve ateş yakılmaması konusunda da vatandaşları uyararak, "Kontrolsüz piknik yapıldığı takdirde yangın başta olmak üzere çeşitli olumsuz etkilerini görmekteyiz. Karadaki devriye ekiplerimizle, dronlar başta olmak üzere helikopterlerimizle kontrolsüz piknik yapılma ihtimali olan yerlerde denetimlerimiz sürecek. Hemşehrilerimizden istirhamımız, belirlenen yerlerin dışında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması." dedi.

Her ne kadar havalar serin olsa da zaman zaman denizlere girilebildiğini, kontrolsüz yerlerde cankurtaranın olmadığını dile getiren Gül, boğulma vakalarıyla karşılaşmamak için bu konuda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gül, konuşmasının ardından gazetecilerle ve polis memurlarıyla bayramlaşarak, çikolata ikramında bulundu.

Daha sonra polis ekiplerince durdurulan otobüslere binen Gül, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunduğu vatandaşların bayramını kutladı.

Denetimde, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de eşlik etti.