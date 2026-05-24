İstanbul'da yağmur ve sis etkili oluyor

İSTANBUL'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yağmur ve sis etkili oluyor. Boğaz ve çevresinde görülen sis yüksek katlı binaların sis tabakası içinde kaybolmasına neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir kısmı sis nedeniyle kayboldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da hava kapalı olacak; yağmur ve pus görülecek. Kentte bugün sıcaklığın 20 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

