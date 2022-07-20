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İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu

AA - Güncel
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İstanbul'da Eyüpsultan mevkisindeki Ayvansaray durağında arızalanan metrobüs, uzun araç kuyruğuna yol açtı.

İstanbul'da Eyüpsultan mevkisindeki Ayvansaray durağında arızalanan metrobüs, uzun araç kuyruğuna yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüs, Ayvansaray durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, arıza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde araç yoğunluğu meydana geldi, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Arızalanan metrobüsün duraktan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

AA / Güncel

Ayvansaray İstanbul Tragger Güncel Haberler

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