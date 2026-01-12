Haberler

İstanbul'da çok sayıda suçtan aranan 2 zanlı operasyonla yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, birçok suçtan aranan iki şüpheliyi organizing suçlarla mücadele operasyonu ile yakaladı. Şüphelilerin kasten öldürme, kasten yaralama ve tehdit gibi çok sayıda suçtan aranma kaydı olduğu belirtildi.

İstanbul'da, aralarında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ile "tehdit" olmak üzere çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çok sayıda suçtan aranma ve "dosya firarisi" kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, başta "kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama, silah kanununa muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve uyuşturucu maddeyle bağlantılı" olmak üzere haklarında çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.T.A. ile K.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
