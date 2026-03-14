Fatih'te apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Fatih ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı'nın (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalıbaşı'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı