Fatih'te apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı'nın (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çalıbaşı'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.